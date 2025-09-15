La storia di Valentino Luchin | lo chef italiano arrestato per tre rapine in banca in un solo giorno negli USA

Valentino Luchin, 62 anni, chef italiano noto a San Francisco, in California, per i ristoranti Rose Pistola e Ottavio Osteria, è stato arrestato per aver rapinato tre banche in un solo giorno. Già coinvolto in una rapina nel 2018, agiva consegnando biglietti ai cassieri per ottenere contanti.

