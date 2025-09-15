La storia di Valentino Luchin | lo chef italiano arrestato per tre rapine in banca in un solo giorno negli USA
Valentino Luchin, 62 anni, chef italiano noto a San Francisco, in California, per i ristoranti Rose Pistola e Ottavio Osteria, è stato arrestato per aver rapinato tre banche in un solo giorno. Già coinvolto in una rapina nel 2018, agiva consegnando biglietti ai cassieri per ottenere contanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dalla cucina stellata alle 3 rapine in banca, arrestato Valentino Luchin - Si tratta di uno chef padovano che dopo una fase di declino ora sembra essere ... Scrive internapoli.it
Arrestato a San Francisco Valentino Luchin: lo chef veneto è accusato di tre rapine in banca (in un giorno) - E' un cambio vita choc quello che i giornali americani raccontano su Valentino Luchin, chef veneto di 62 anni, ex stella dei fornelli californiani, che dopo una fase ... Secondo msn.com