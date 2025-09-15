La stima di Tudor i no al mercato e la promozione Adzic quel gioiello all' Inter cambia tutto

Il croato ha parlato a lungo con lui prima che entrasse in campo, Vlahovic gli ha ripetuto più volte "magico": Vasilije e l'arte di incantare la Signora che in estate l'ha 'salvato' dal mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La stima di Tudor, i no al mercato e la "promozione". Adzic, quel gioiello all'Inter cambia tutto

In questa notizia si parla di: stima - tudor

La stima di Tudor e il mercato: Kostic tra Juve, Atalanta e Turchia

Juve, un anno in prestito e ora resta: Tudor lo stima tantissimo

#Tardelli: “Il miglior acquisto della Juventus è Vlahovic. Tudor è stato bravo e intelligente a creare il giusto rapporto di stima e rispetto con Dusan, anche in un momento non facile e dal destino incerto per il centravanti”. #Juve #SerieA #Juventus - X Vai su X

«Ci sono allenatori che meritano tutta la considerazione possibile per via del loro curriculum. Altri, come Tudor, che meritano tutta la stima possibile per la capacità di interpretare il ruolo di comandante della nave. » Guardando le difese della Serie A, è difficile - facebook.com Vai su Facebook

La stima di Tudor, i no al mercato e la promozione. Adzic, quel gioiello all'Inter cambia tutto; Juve incompleta, ma migliore di quanto si pensi. E con un tecnico che sa tenere il timone; Koopmeiners, tocca a te! La richiesta a Tudor e cosa ha risposto il mister.

Anche Tudor vota Adzic. Le prove da vice-Yildiz e il mercato: il piano Juve per un predestinato - Vasilije Adzic la scorsa stagione ha giocato poco, troppo poco, per poter far vedere davvero le sue qualità e adesso vuole riprendersi quello che alcuni guai ... Segnala gazzetta.it

Il serbo che preoccupa in casa Juve di certo non è lui, ma anche il futuro del 32enne è tutto da scrivere - Lui è sempre a disposizione, professionale, ha una bella gamba. gazzetta.it scrive