La Sicilia non si cancella | Calogero Coniglio ANAFePC risponde con fermezza alle parole di Calenda

In merito alle recenti affermazioni dell’On. Carlo Calenda sulla Sicilia, il Presidente dell’Accademia per l’Alta Formazione e Promozione della Cultura (ANAFePC), Calogero Coniglio, interviene con fermezza: “Il tono e le parole usate da Calenda, ‘cancellare’, 0buttare la Sicilia', ‘mandare al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il disprezzo di Carlo Calenda nei confronti della Sicilia e dei siciliani ha raggiunto l’apice con la mancanza di rispetto oggi al Presidente Renato Schifani. La Sicilia che va cancellata è quella che ha eletto Carlo Calenda a rappresentarla. L’unico da confinare l - facebook.com Vai su Facebook

ANSA - Renato #Schifani ha lasciato la festa di Forza Italia Giovani dopo che Carlo #Calenda, secondo quanto riferito da Schifani, ha dichiarato: "tu sai cosa penso della Sicilia, è da cancellare, da cancellare" e "La Sicilia è da buttare". @ultimora_pol - X Vai su X

