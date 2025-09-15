La Sicilia è da cancellare | scoppia la guerra tra Calenda e Cuffaro

Una frase pronunciata a margine di una festa di partito scatena uno scontro senza precedenti tra il leader di Azione e l’establishment politico siciliano. Al centro del ciclone il voto segreto all’Assemblea regionale, vecchia battaglia mai conclusa. Totò Cuffaro e Carlo Calenda La scintilla è scoccata sabato scorso alla festa di Forza Italia Giovani “Azzurra Libertà” di San Benedetto del Tronto. Un incontro casuale, un saluto di cortesia che si trasforma in veleno politico puro. Carlo Calenda, senatore e leader di Azione, incontra Renato Schifani e non usa mezzi termini: “La Sicilia è da cancellare, da buttare. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

