La Sicilia è da cancellare | scoppia la guerra tra Calenda e Cuffaro
Una frase pronunciata a margine di una festa di partito scatena uno scontro senza precedenti tra il leader di Azione e l’establishment politico siciliano. Al centro del ciclone il voto segreto all’Assemblea regionale, vecchia battaglia mai conclusa. Totò Cuffaro e Carlo Calenda La scintilla è scoccata sabato scorso alla festa di Forza Italia Giovani “Azzurra Libertà” di San Benedetto del Tronto. Un incontro casuale, un saluto di cortesia che si trasforma in veleno politico puro. Carlo Calenda, senatore e leader di Azione, incontra Renato Schifani e non usa mezzi termini: “La Sicilia è da cancellare, da buttare. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Renato #Schifani ha lasciato la festa di Forza Italia Giovani dopo che Carlo #Calenda, secondo quanto riferito da Schifani, ha dichiarato: "tu sai cosa penso della Sicilia, è da cancellare, da cancellare" e "La Sicilia è da buttare".
«La Sicilia non deve mai più avere un Parlamento regionale». È questo uno degli ultimi, deliranti attacchi che Carlo Calenda ha rivolto alla nostra isola. Dopo aver chiesto di cancellare l'autonomia speciale, oggi arriva addirittura a sostenere che il parlam