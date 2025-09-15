La serie Sky Original Call My Agent 3 remake del cult Dix pour cent sul dietro le quinte dello showbusiness italiano su Sky e NOW
R oma, 15 set. (askanews) – Stanno per tornare gli agenti di “Call My Agent Italia”, tra ospiti speciali, sconvolgenti cambiamenti, sfide personali e una minaccia che rischia di far deflagrare la loro famiglia disfunzionale. La serie Sky Original, remake del cult “Dix pour cent” sul dietro le quinte dello showbusiness italiano, torna con i nuovi episodi da novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Leggi anche › Libera dal remake, “Call My Agent Italia 2” diventa più melodrammatica e meno «fumettosa» La terza stagione è diretta da Simone Spada (Hotel Gagarin, Studio Battaglia, Rocco Schiavone) e scritta da Federico Baccomo (Call My Agent – Italia, Improvvisamente Natale, Studio Battaglia), autore del soggetto di serie e dei soggetti di puntata, con Camilla Buizza (ep. 🔗 Leggi su Iodonna.it
