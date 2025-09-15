La scuola a prova di privacy | dalle chat dei genitori all’uso dell’IA Il podcast del Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali propone “A proposito di privacy”, un podcast pensato per spiegare in modo semplice temi complessi come cybersecurity, intelligenza artificiale, diritto all’oblio oncologico e tutela dei minori online. L’idea è offrire a cittadini, istituzioni e imprese uno strumento di approfondimento che accompagni nella comprensione del valore dei dati personali e della loro protezione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: scuola - prova
Concorso scuola secondaria PNRR2: voto minimo accesso alla prova orale cambia per Veneto AI56 dopo esclusione di un candidato [IN AGGIORNAMENTO]
Concorso Scuola Secondaria PNRR 2, prova pratica: valutazione e modalità di svolgimento [In aggiornamento]
Concorso Scuola Secondaria PNRR 2, prova pratica: valutazione e modalità di svolgimento [In aggiornamento]
Open Day in arrivo! Mercoledì 17 settembre ti aspettiamo a Montefiascone con una super giornata di sport e divertimento! Con Orizzonte Blu prova gratuita della Scuola Nuoto Con Padel Club 23 prova gratuita di Scuola Padel e Scuola Tennis - facebook.com Vai su Facebook
La scuola a prova di privacy: dalle chat dei genitori all’uso dell’IA. Il podcast del Garante; La privacy nelle scuole: la regolamentazione italiana e straniera; La scuola a prova di privacy. On line il vademecum del Garante. Un....
Come tutelare la privacy a scuola - Negli ultimi anni l'uso di dispositivi digitali e piattaforme online è diventato la norma nelle aule di tutto il mondo. ilgiornale.it scrive
Scuola, regole Garante privacy per le chat delle mamme/ “No a foto dei minori o informazioni sulla salute” - Scuola, con l’inizio delle lezioni ripartono anche i gruppi Whatsapp di chat delle mamme degli studenti per lo scambio di notizie utili, annunci relativi alla classe o sui compiti da svolgere a casa. Come scrive ilsussidiario.net