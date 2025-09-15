Le parole di Ignazio La Russa, noto politico, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Nel corso del suo intervento su GR Parlamento, Ignazio La Russa ha affrontato la spinosa questione del futuro di San Siro per Inter e Milan, uno degli stadi più iconici d’Italia, da tempo al centro di un acceso dibattito riguardo alla sua ristrutturazione o possibile abbattimento. La Russa ha ribadito la sua posizione, che si distacca da quella della maggioranza che spinge per la costruzione di un nuovo impianto. “Rimango unico abbarbicato alla mia vecchia tesi”, ha dichiarato La Russa, esprimendo il suo sostegno per la creazione di un nuovo stadio moderno, ma con una visione che rimane legata alla storia e alla tradizione del Meazza: “È giustissimo avere un nuovo stadio”, ha aggiunto, sottolineando che ogni grande club merita un impianto moderno e funzionale, capace di generare redditi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - La Russa: «San Siro? Finale di Champions persa per colpa nostra, sul nuovo stadio dico questo»