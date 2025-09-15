La Russa il piano per la Nazionale | Obbligo di 4 italiani in campo per squadra

Webmagazine24.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Quattro italiani in campo, come minimo. E' la proposta di Ignazio La Russa per garantire un serbatoio più capiente per la Nazionale del ct Rino Gattuso. "Ritorno a fare una proposta che è possibile con le attuali regole. Ogni squadra può prendere tutti gli stranieri, soprattutto comunitari, che vuole, ma nessuno potrebbe vietare . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: russa - piano

La Francia aggiorna la propria strategia nazionale. Ecco il piano di fronte alla minaccia russa

Lituania, tre linee difensive e droni a scuola: il piano di Vilnius contro la minaccia russa

russa piano nazionale obbligoLa Russa, il piano per la Nazionale: "Obbligo di 4 italiani in campo per squadra" - Il presidente del Senato: 'Se si desidera che la nazionale possa attingere ad un numero alto di giocatori, dobbiamo inserire un obbligo di schierare quattro italiani in campo' ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Russa Piano Nazionale Obbligo