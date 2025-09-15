La rimozione di utero e ovaie associata a un rischio sensibilmente superiore di ictus | lo studio

Analizzando i dati di oltre 2 milioni di donne ricercatori cinesi hanno rilevato una forte associazione tra il rischio di ictus e la rimozione di utero (isterectomia) e ovaie (ovariectomia). I risultati e perché può sussistere questa correlazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rimozione - utero

