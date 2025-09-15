La Promessa anticipazioni 16 settembre | Jana e Manuel pronti alle nozze tra amore e intrighi

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Cruz non accetta l'idea di un'ex serva come futura marchesa, scatenando nuovi contrasti e tensioni in vista delle nozze. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Simona e Candela vogliono partecipare alle nozze. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Le tensioni tra Manuel e Jana continuano a crescere, soprattutto dopo l'annuncio del marchesino: il matrimonio avverrà entro pochi giorni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 16 settembre: Jana e Manuel pronti alle nozze tra amore e intrighi

