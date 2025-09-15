La prima edizione CoiLibrì Fest 2025 nell’ambito delle iniziative del Patto comunale per la Lettura di Chieti Città che legge

Domenica 21 settembre, a Chieti, in piazzale Marconi, c'è la prima edizione di CoiLibrì Fest 2025, manifestazione organizzata nell'ambito delle iniziative del Patto comunale per la lettura di Chieti Città che legge. Una festa per promuovere la lettura e una sinergia nel nome della cultura. Di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

