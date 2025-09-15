La polemica sul Taser dopo la morte del 41enne a Reggio Emilia SAP | Attendere l’esito degli accertamenti
Un uomo di 41 anni è morto in ospedale a Reggio Emilia dopo essere stato immobilizzato col Taser dalla polizia. Scoppia la polemica. “ Ora auspichiamo che prima delle consuete, sterili polemiche, si attendano gli esiti degli accertamenti, che siamo sicuri verranno effettuati con la massima attenzione e oculatezza”. (Ansa Foto) – notizie.com Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia, con queste parole tenta di porre fine alla polemica nata nella giornata di lunedì 15 settembre sulla morte del quarantunenne morto dopo essere stato colpito dal Taser dalla polizia. 🔗 Leggi su Notizie.com
