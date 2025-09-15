La polemica sul Taser dopo la morte del 41enne a Reggio Emilia SAP | Attendere l’esito degli accertamenti

Notizie.com | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 41 anni è morto in ospedale a Reggio Emilia dopo essere stato immobilizzato col Taser dalla polizia. Scoppia la polemica.  “ Ora auspichiamo che prima delle consuete, sterili polemiche, si attendano gli esiti degli accertamenti, che siamo sicuri verranno effettuati con la massima attenzione e oculatezza”.  (Ansa Foto) – notizie.com Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia, con queste parole tenta di porre fine alla polemica nata nella giornata di lunedì 15 settembre sulla morte del quarantunenne morto dopo essere stato colpito dal Taser dalla polizia. 🔗 Leggi su Notizie.com

la polemica sul taser dopo la morte del 41enne a reggio emilia sap attendere l8217esito degli accertamenti

© Notizie.com - La polemica sul Taser dopo la morte del 41enne a Reggio Emilia, SAP: “Attendere l’esito degli accertamenti”

In questa notizia si parla di: polemica - taser

Giampaolo muore dopo essere stato colpito con il taser, le forze dell'ordine: "Polemica pretestuosa, era una minaccia"

Colpiti da taser, due uomini morti a Olbia e Genova: riesplode polemica a Napoli

In Italia cinquemila agenti armati di taser, dopo i due uomini morti in 48 ore scoppia la polemica sulla pistola elettrica

Olbia, uomo muore dopo l’intervento con il taser: due indagati e esplodono le polemiche - Olbia, uomo muore dopo l’intervento dei carabinieri con il taser: indagini in corso e polemiche sull’uso dell’arma. Si legge su notizie.it

polemica taser dopo morteFermato col taser dalla polizia, muore a 42 anni a Reggio Emilia: indaga la Procura, riesplode la polemica - Dopo i casi avvenuti in pieno agosto a Genova e Olbia, questa volta il caso è esploso a Reggio Emilia. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Polemica Taser Dopo Morte