La nuova via Argiro nel centro di Bari aperti i cantieri | Pronta a maggio 2026
Sono cominciati questa mattina i primi lavori per la riqualificazione di via Argiro, una delle strade principali del passeggio nel centro Murattiano di Bari. L'intervento, finanziato con 4,5 milioni di euro di fondi Pnrr, sarà completato entro maggio 2026. I lavori riguarderanno tutti i 7 isolati. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Sì al progetto esecutivo per la nuova via Argiro: da settembre i cantieri
Lavori, via Argiro come una rambla apre il cantiere in due isolati: via il marciapiede, sì agli alberi. Come sarà - Le recinzioni arriveranno questa mattina in via Argiro, nei primi due isolati a partire da corso Vittorio Emanuele. Scrive msn.com
Via Argiro, partono i lavori di riqualificazione - Scaramuzzi: “Confronto continuo con commercianti e residenti per limitare al minimo i disagi” Via Argiro a maggio del 2026 avrà ... Secondo ambienteambienti.com