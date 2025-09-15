La nomina di Genovese a capo dell' Ast Lombardo sbotta dopo le polemiche | I leoni da tastiera guardino il suo curriculum
"Finita l’aggressione da parte dei leoni da tastiera e dei tanti censori in salsa sicula contro Luigi Genovese nominato presidente dell’Azienda siciliana trasporti? Il 'trombato' alle regionali del 2022, 'il figlio di' è stato calunniato a sufficienza?". A dirlo è l’ex governatore, Raffaele. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: nomina - genovese
Genovese in pole position per la presidenza all'Ast ma la nomina viene congelata
Ast, si sblocca la partita per la presidenza: dopo il patto con Lombardo il governatore Schifani nomina Luigi Genovese
Nomina presidente Ast, Lombardo: "I leoni da tastiera diano un'occhiata al curriculum di Genovese"
Il leader di Azione ha criticato il governo regionale alla kermesse di San Benedetto del Tronto per la nomina di Genovese jr in una partecipata: “Non sta facendo bene”. Il presidente della Regione rinuncia al suo intervento sul palco: “Ha offeso la Sicilia” - facebook.com Vai su Facebook
Trasporti, Luigi Genovese è il nuovo presidente dell’Ast L’assemblea dei soci, su indicazione della presidenza della Regione, ha deliberato oggi la nomina del nuovo vertice aziendale https://lasicilia.it/palermo/trasporti-luigi-genovese-e-il-nuovo-presidente-de - X Vai su X
Nomina di Luigi Genovese all’Ast, Raffaele Lombardo lo difende: «Basta attacchi dai leoni da tastiera» - Dopo le polemiche sui social e le critiche politiche, a difendere il 29enne messinese è intervenuto l’ex presidente della Regione. Riporta meridionews.it
Iv e La Vardera contro la nomina di Genovese all’Ast: “Addio competenza” - PALERMO – “Il necrologio del merito che qui si è spento. Si legge su livesicilia.it