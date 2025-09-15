La nomina di Genovese a capo dell' Ast Lombardo sbotta dopo le polemiche | I leoni da tastiera guardino il suo curriculum

Messinatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Finita l’aggressione da parte dei leoni da tastiera e dei tanti censori in salsa sicula contro Luigi Genovese nominato presidente dell’Azienda siciliana trasporti? Il 'trombato' alle regionali del 2022, 'il figlio di' è stato calunniato a sufficienza?". A dirlo è l’ex governatore, Raffaele. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nomina - genovese

Genovese in pole position per la presidenza all'Ast ma la nomina viene congelata

Ast, si sblocca la partita per la presidenza: dopo il patto con Lombardo il governatore Schifani nomina Luigi Genovese

Nomina presidente Ast, Lombardo: "I leoni da tastiera diano un'occhiata al curriculum di Genovese"

nomina genovese capo astNomina di Luigi Genovese all’Ast, Raffaele Lombardo lo difende: «Basta attacchi dai leoni da tastiera» - Dopo le polemiche sui social e le critiche politiche, a difendere il 29enne messinese è intervenuto l’ex presidente della Regione. Riporta meridionews.it

nomina genovese capo astIv e La Vardera contro la nomina di Genovese all’Ast: “Addio competenza” - PALERMO – “Il necrologio del merito che qui si è spento. Si legge su livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Nomina Genovese Capo Ast