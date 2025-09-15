La Liga Spagnola sbarca su Mediaset | ecco i sei match trasmessi in chiaro

Dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e Dazn hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite della LaLiga Easports. La partnership strategica tra la piattaforma di live streaming sportivo punto di riferimento per il calcio italiano e spagnolo, e Medi. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - La Liga Spagnola sbarca su Mediaset: ecco i sei match trasmessi in chiaro

In questa notizia si parla di: liga - spagnola

