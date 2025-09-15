La Liga 2025 2026 sbarca su Mediaset | ecco i sei match trasmessi in diretta in chiaro
Dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e DAZN hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in diretta e in co-esclusiva di sei delle migliori partite della LaLiga Easports. La partnership strategica tra la piattaforma di live streaming sportivo . L'articolo La Liga 20252026 sbarca su Mediaset: ecco i sei match trasmessi in diretta in chiaro proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
In questa notizia si parla di: liga - sbarca
Il campionato spagnolo sbarca negli Stati Uniti: la Liga organizzerà una partita a Miami
La Liga sbarca su Mediaset in chiaro: siglata partnership con Dazn. Su Canale 5 debutta il nuovo “Pressing – nel cuore dello sport”
La Liga spagnola sbarca su Canale 5 o Italia 1 in chiaro: accordo storico Mediaset-DAZN
La Liga Spagnola sbarca su Mediaset: ecco i sei match trasmessi in chiaro - X Vai su X
Domani, sabato 13 settembre, la magia della #ReyerCityLeague sbarca a Venezia per il suo atto conclusivo Nella splendida e storica cornice di Campo Santa Maria Formosa chi sarà il team vincitore della terza edizione del torneo? Scopri le info - facebook.com Vai su Facebook
Accordo con Dazn, i big match di Liga trasmessi in chiaro: ecco quali partite e dove vederle; La Liga sbarca su Mediaset: ecco i sei match trasmessi in chiaro; La Juve ha presentato la lista per la Champions League 2025-2026.
La Liga Spagnola sbarca su Mediaset: ecco i sei match trasmessi in chiaro - Dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case ... Da digital-news.it
Liga 2025-2026, la guida al campionato - Una storia che si ripete in Liga anche alla vigilia dell’inizio della stagione 2025- Lo riporta gianlucadimarzio.com