La Gruber la spara grossa i bimbi rom violenti e Kirk | quindi oggi…

- Secondo Scott Turow “l’omicidio di Charlie Kirk è figlio dell’estremismo alimentato dalla destra”. Sentite, fateci il favore di farla finita. Non sappiamo ancora bene perché il killer di Kirk abbia premuto il grilletto, sappiamo però che puntare il dito contro le idee della vittima o quelle di Trump non ha alcun senso. Nessuno. Ormai se la polizia ammazza un nero, è colpa della destra. Se un pazzo uccide studenti in un college, è colpa delle armi della destra. Se uno che inneggiava a “Bella ciao” uccide uno di destra, è sempre colpa della destra. Ma fateci il piacere, suvvia. Provate almeno un minimo di empatia per quell’uomo, padre di famiglia, che ora è sotterrato in una fossa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

