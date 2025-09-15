La faccia del diavolo su quelle banconote L’immagine che fa impazzire i social | la verità

Un presunto volto demoniaco nascosto tra le pieghe di una banconota da 50 euro sta alimentando polemiche surreali in Bulgaria, dove gruppi religiosi e movimenti anti-euro stanno cavalcando la teoria per contrastare l’ingresso del Paese nella moneta unica. Secondo un video virale, piegando il biglietto in un certo modo e avvicinandolo a uno specchio, emergerebbe l’immagine del “maligno”. Quella che potrebbe sembrare una trovata di un artista postmoderno è invece diventata una sorta di manifesto occulto per chi si oppone all’ adozione dell’euro, prevista per il 2026, a diciotto anni dall’ingresso della Bulgaria nell’ Unione Europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

