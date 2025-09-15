La destra lancia attacchi razzisti contro la candidata Bundu in Toscana lei risponde con una banana

"In foto un’italiana che gentilmente offre una banana a quell? che hanno imparato a tirargliela". Così Antonella Bundu, candidata presidente alle elezioni regionali in Toscana, ha risposto sui social agli attacchi razzisti lanciati nei suoi confronti dopo un post di un'attivista di estrema destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La destra lancia attacchi razzisti contro la candidata in Toscana, lei risponde con una banana

