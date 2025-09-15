La confessione di Tyler Robinson su Discord | Ero io E Vance conduce lo show dell’influencer dal suo ufficio

Il ventiduenne Tyler Robinson sospettato dell ’omicidio di Charlie Kirk avrebbe confessato il delitto agli amici su una chat online poco prima di consegnarsi alle forze dell’ordine. “Ehi ragazzi, ho brutte notizie per tutti voi – diceva un messaggio da un account appartenente a Tyler Robinson, sulla piattaforma online Discord -. Ero io ieri alla UVU. Mi dispiace per tutto questo”. Un particolare inedito rivelato da due persone a conoscenza della chat. Una conversazione che il Washington Post ha pubblicato mostrando alcuni screenshot. Il messaggio è stato inviato giovedì sera, circa due ore prima che le autorità annunciassero l’arresto di Robinson. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La confessione di Tyler Robinson su Discord: “Ero io”. E Vance conduce lo show dell’influencer dal suo ufficio

