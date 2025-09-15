La Cassazione | la presenza di un minore non impedisce lo sfratto
Via libera agli sfratti di immobili occupati anche in presenza di minori o soggetti fragili. E tocca allo Stato risarcire il proprietario danneggiato. Sentenza storica della Cassazione riferita a un capannone occupato a Firenze da 30 persone di etnia rom dal 2013 al 2018. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
