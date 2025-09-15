La carica dei bonus | tutti i nuovi aiuti per le famiglie a settembre dagli elettrodomestici alle auto
Un valore complessivo di oltre 2 miliardi. Tra bonus e sussidi, settembre riparte con una nuova corsa agli incentivi messi in campo dal governo. Come a dire che sono lontani i tempi in cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prometteva di abolire tutti i bonus per introdurre, al loro posto, misure strutturali. I bonus, invece, resistono e, anzi, aumentano. “La stagione dei bonus e risorse buttate dalla finestra è finita”, tuonava Meloni esattamente un anno fa. Eppure, stando ai conti fatti da Assoutenti, la situazione è un po’ diversa. Vediamo, quindi, qual è l’elenco dei contributi di cui potranno beneficiare le famiglie, tra nuove condizioni e requisiti diversi rispetto al passato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
