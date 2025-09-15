Kristian Ghedina invoca cambiamenti dopo la morte di Matteo Franzoso | Sci di oggi troppo veloci

15 set 2025

Dopo la morte dello sciatore Matteo Franzoso in seguito a una caduta, l'ex campione azzurro Kristian Ghedina punta il dito sugli sci di oggi, giudicati "troppo veloci", ma anche sulle piste, soprattutto quelle di allenamento, "le più pericolose". 🔗 Leggi su Fanpage.it

