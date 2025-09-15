KPop | come i demon hunters creano un suono unico con Billie Eilish e oggetti gemelli
Il film KPop Demon Hunters ha riscosso un enorme successo dopo la sua uscita il 23 agosto, diventando il titolo più visto su Netflix e attirando l’attenzione di pubblico e critica. La pellicola si distingue per la sua capacità di combinare elementi di umorismo, musica e una narrazione emotivamente coinvolgente, creando un’esperienza cinematografica innovativa. Questo articolo analizza aspetti chiave della produzione sonora del film, con particolare attenzione al lavoro del sound designer Michael Babcock e alle tecniche utilizzate per dare vita ai personaggi e alle scene. kpop demon hunters: un film che trasmette energia musicale anche senza canzoni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
