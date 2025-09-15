Koopmeiners titolare o no in Juve Borussia Dortmund? Tudor sembra andare in questa direzione ecco la possibile decisione per l’olandese Ultimissime

Koopmeiners sarà titolare o no in Juve Borussia Dortmund? La decisione di Igor Tudor per il centrocampista olandese. Ultimissime. Un’altra sorpresa all’orizzonte, un’altra mossa per spiazzare l’avversario. Per il grande esordio in Champions League di domani sera contro il Borussia Dortmund, Igor Tudor starebbe pensando a un’inedita coppia di trequartisti. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Teun Koopmeiners potrebbe partire dalla panchina, con Weston McKennie avanzato sulla linea della trequarti al fianco di Kenan Yildiz, oppure Openda insieme al numero 10. PROBABILI FORMAZIONI JUVE BORUSSIA DORTMUND La sorpresa: McKennie trequartista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners titolare o no in Juve Borussia Dortmund? Tudor sembra andare in questa direzione, ecco la possibile decisione per l’olandese. Ultimissime

In questa notizia si parla di: koopmeiners - titolare

Koopmeiners Juve, l’olandese torna titolare contro il Manchester City? L’idea di Tudor per la super sfida del Mondiale per Club. Ultime

Koopmeiners titolare in Juve Reggiana? Segnale chiaro da parte di Tudor, la scelta del tecnico bianconero per il test odierno

Koopmeiners Juve, cambio di programma per l’olandese: Tudor lo promuove titolare dal 1?, ecco in quale ruolo giocherà!

#Juventus - Allenamento di rifinitura alla Continassa: ancora personalizzato per #Conceicao (fuori anche Miretti). Rientra dal 1’ #Cambiaso, #David favorito per una maglia da titolare in attacco. Ballottaggio #Openda-#Koopmeiners @calciomercatoit #Juv - X Vai su X

La formazione ufficiale della Juventus per il Derby d'Italia Confermata la probabile formazione con Kalulu esterno destro e McKennie esterno sinistro al posto dello squalificato Cambiaso. Koopmeiners sostituirà Conceição mentre davanti torna titolare - facebook.com Vai su Facebook

E se Adzic giocasse Juventus-Borussia Dortmund? Da Koopmeiners a Conceiçao, quanti problemi per Tudor; Tudor: L'Inter ha la rosa migliore, ma non è decisiva. Koopmeiners? Se ne parla troppo; Perché Vlahovic, Koopmeiners e Nico Gonzalez non giocano Juventus-Parma: infortunio, squalifica o scelta tecnica?.

Koopmeiners torna titolare? Tudor pronto a impiegarlo in quel ruolo in caso di necessità: gli aggiornamenti e la possibile scelta - Tudor pronto a impiegarlo in quel ruolo dovesse servire: tutti gli aggiornamenti verso la sfida dell’Allianz Stadium La Juventus si prepara alla sfida contro l’Inter di sab ... Da juventusnews24.com

Juventus, Balzarini: 'Evidente che Koopmeiners ha dei problemi, fa fatica a venirne fuori' - Gianni Balzarini ha aggiunto: 'Gioca con la paura di sbagliare ma Tudor sta cercando in tutti i modi di inserirlo' ... it.blastingnews.com scrive