Koopmeiners Juve, i bianconeri hanno mai pensato alla sua cessione? Il retroscena dell’ultima sessione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in un collegamento con Sky Sport, la Juventus ha totale fiducia nella rinascita di Teun Koopmeiners. Nonostante le discussioni sul suo rendimento, il club bianconero crede fermamente nel talento del centrocampista olandese e non ha mai preso in considerazione l’idea di una sua possibile cessione. Le voci di mercato che lo hanno riguardato non hanno scalfito la convinzione della dirigenza, che vede in lui un elemento chiave per il futuro. Anche se dovessero arrivare delle offerte, non c’è il minimo pensiero di valutarle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, i bianconeri hanno mai pensato alla sua cessione? Secca risposta dell’esperto di mercato: svelato il retroscena sull’olandese

