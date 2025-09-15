Kirk Fbi trova messaggio cancellato da Robinson | Ho l’opportunità di eliminarlo la coglierò al volo

Oggi, il vicepresidente Usa, JD Vance, amico intimo della vittima, ha deciso di ospitare nel suo studio il Charlie Kirk show, ovvero una celebrazione della vita del 31enne ucciso lo scorso 10 settembre. Il numero due della Casa Bianca ha voluto ricordato come Kirk sia stato "fondamentale" per la rielezione di Trump, proprio grazie alla fondazione di "Turning Point". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Kirk, Fbi trova messaggio cancellato da Robinson: “Ho l’opportunità di eliminarlo, la coglierò al volo”

Killer in posa e fucile nei boschi: l’Fbi trova l’arma che ha ucciso Charlie Kirk. Sui proiettili slogan antifascisti e transgender

Anche Trump in Arizona per commemorare Charlie Kirk. Il vicepresidente Vance condurrà il suo show - Fbi: dna sulle armi corrisponde al sospettato Tyler Robinson; L'assassino di Charlie Kirk non collabora, ma il dna lo incastra. L'Fbi svela il messaggio in cui annunciava l'attentato; Tyler Robinson “non confessa l’omicidio di Charlie Kirk”, ma il Dna incastra il killer.

'Il killer di Kirk scrisse che aveva occasione per ucciderlo' - Il presunto killer di Charlie Kirk ha scritto che aveva "l'opportunità di eliminare" l'influencer conservatore e "la coglierò al volo": lo ha rivelato il capo dell'Fbi Ka ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Charlie Kirk, l'Fbi diffonde le foto del sospettato e mette una taglia da 100mila dollari - Sneakers, jeans, maglietta nera a maniche lunghe con l'immagine della bandiera Usa su cui vola l'aquila, cappellino scuro da baseball e ... Da iltempo.it