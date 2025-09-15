Kirk assassinato il 22enne confessa in chat privata su Discord

Un messaggio comparso su una chat privata, l’arresto di un ventiduenne, le polemiche che invadono talk-show e redazioni: l’uccisione di Charlie Kirk continua a far tremare la politica americana, intrecciando confessioni digitali, decisioni istituzionali e licenziamenti eccellenti. Ogni tassello si aggiunge a un mosaico che, giorno dopo giorno, alimenta sdegno, tensione e riflessioni sulla violenza. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

