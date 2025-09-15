Killer Kirk confessò on line assassinio
22.00 Il killer di Charlie Kirk ha confessato online, a un gruppo ristretto di amici, di essere stato lui ad uccidere l'attivista conservatore poco dopo aver sparato. Lo rivela il Washington Post. Il quotidiano cita una chat su Discord nella quale Tyler Robinson aveva scritto:"Hey ragazzi, ho delle cattive notizie per voi. Sono stato io ieri. Mi dispiace per tutto questo". Il messaggio è stato inviato giovedì sera, due ore prima che le autorità fermassero Tyler Robinson. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: killer - kirk
Usa,ucciso attivista conservatore Charlie Kirk. Arrestato presunto killer
Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer
Killer di Kirk viveva con partner trans
Il presunto killer di Charlie Kirk ha scritto che aveva "l'opportunità di eliminare l'influencer conservatore e la coglierò al volo: lo ha rivelato il capo dell'Fbi Kash Patel. Il messaggio è stato scritto prima dell'attentato di mercoledì, ha detto Patel a Fox News. Non - X Vai su X
Tyler Robinson, il killer di Kirk «ha una relazione con una persona transgender». Chi è: sta collaborando con le indagini Vai su Facebook