Killer Kirk confessò on line assassinio

22.00 Il killer di Charlie Kirk ha confessato online, a un gruppo ristretto di amici, di essere stato lui ad uccidere l'attivista conservatore poco dopo aver sparato. Lo rivela il Washington Post. Il quotidiano cita una chat su Discord nella quale Tyler Robinson aveva scritto:"Hey ragazzi, ho delle cattive notizie per voi. Sono stato io ieri. Mi dispiace per tutto questo". Il messaggio è stato inviato giovedì sera, due ore prima che le autorità fermassero Tyler Robinson. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

