Kelly Juventus uno degli acquisti più discussi di Giuntoli si sta rivelando la carta vincente | il difensore è uno dei più utilizzati da Tudor e la sua crescita è oggettiva

Kelly Juventus, uno degli acquisti più discussi è la carta vincente per i bianconeri: le riflessioni sul difensore. La vittoria della Juventus nel Derby d’Italia contro l’ Inter ha messo in luce non solo la forza del collettivo, ma anche il valore di un giocatore inizialmente accolto con una certa dose di scetticismo. Stiamo parlando di Lloyd Kelly, il difensore britannico che, con il suo gol, ha contribuito in modo significativo al trionfo bianconero. L’investimento su di lui, uno dei più discussi dagli addetti ai lavori, si sta rivelando una mossa vincente e, come sottolineato da Matteo Moretto, il suo rendimento sta superando ogni aspettativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
"Kelly, occhi sul difensore Juve: un club di Premier League ci pensa" - Il difensore della Juve , che fino ad ora ha collezionato 19 presenze ufficiali con i bianconeri, sarebbe infatti finito nel mirino del Crystal ... Riporta tuttosport.com