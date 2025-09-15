Kelany | La sinistra è accecata dall' odio E Flotilla è propaganda ProPal
La deputata di Fratelli d'Italia, Sara Kelany, interviene sul clima d'intolleranza politica in Italia e sui veri obiettivi delle navi dirette verso Gaza: «La sinistra è accecata dall'odio. E Flotilla è propaganda ProPal». Le sue parole nell'intervista a Giulia Sorrentino. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Libertà per i richiedenti asilo, la Cassazione ci riprova e la sinistra esulta. Kelany: ennesima pronuncia ideologica
