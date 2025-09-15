Katia Ricciarelli smascherata | l’avvocato di Pippo Baudo rompe il silenzio
Scoppia la polemica dopo l’intervista di Katia Ricciarelli: accuse, diffide e una verità che cambia tutto sull’eredità di Baudo. Interviene l’avvocato di Dina Minna per fare chiarezza. Hai mai pensato che una frase detta in TV potesse scatenare un terremoto mediatico? È esattamente quello che è successo dopo l’intervista di Katia Ricciarelli a Verissimo. Ma stavolta, le sue parole hanno sollevato un polverone che non accenna a placarsi. Dopo la morte di Pippo Baudo, la soprano ha puntato il dito contro Dina Minna, storica assistente del conduttore, accusandola di averlo isolato negli ultimi anni e di non averla avvisata per tempo della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
In questa notizia si parla di: katia - ricciarelli
Perché katia ricciarelli e pippo baudo si sono lasciati: tutti i dettagli dalla vicina
A Vignola torna Etra Festival con Gianmarco Tognazzi, Katia Ricciarelli ed Ettore Bassi
‘Lirica al Teatro Romano’, domani l’apertura con Katia Ricciarelli: ingresso gratuito
Ospite della prima puntata domenicale della stagione 2025/2026 di Verissimo, Katia Ricciarelli parla per la prima volta dopo la scomparsa di Pippo Baudo lo scorso 17 agosto. Non perde occasione per commentare duramente la segretaria del presentatore Di - facebook.com Vai su Facebook
Katia Ricciarelli: “Pippo Baudo isolato dalla sua segretaria, anche il figlio si era sfogato con me” - X Vai su X
Katia Ricciarelli sulla morte dell’ex Pippo Baudo: “Non aveva attorno a lui le persone giuste” - “Non ci vedevamo più ma non si possono dimenticare 18 anni insieme”, così Katia Ricciarelli ricorda l’ex marito Pippo Baudo nel giorno della sua morte. Come scrive dilei.it
Perché Katia Ricciarelli non parteciperà ai funerali di Pippo Baudo in Sicilia: “Sono caduta, non sto bene” - I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì 20 agosto a Militello Val di Catania. Riporta fanpage.it