Kate Middleton | il look che omaggia William e i figli

Kate Middleton sceglie ancora una volta di trasformare la moda in linguaggio familiare, rendendo il suo ultimo look un omaggio discreto ma ricco di significati. L’11 settembre, durante la visita ad alcune manifatture tessili in Suffolk e Kent, la Principessa del Galles ha indossato un completo in principe di Galles grigio firmato Bella Freud, abbinato a un top e accessori neri. La scelta del tessuto non è casuale: il motivo check richiama direttamente il titolo di Prince of Wales conferito a William da re Carlo nel 2022, quando Kate stessa è diventata Princess of Wales. È un richiamo che non solo celebra il marito, ma dialoga anche con la memoria di Lady Diana, che negli anni Ottanta aveva sfoggiato lo stesso disegno, contribuendo a renderlo un segno iconico di eleganza reale. 🔗 Leggi su Panorama.it

