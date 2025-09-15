Karen Attiah editorialista del Washington Post licenziata | aveva criticato Charlie Kirk
Una giornalista del Washington Post, Karen Attiah, ha denunciato sui social di essere stata licenziata dal quotidiano per aver criticato l’attivista Charlie Kirk, ucciso in un attentato nello Utah. L’editorialista ha scritto alcuni post su Bluesky in cui ha criticato l’America «bianca», parlando di ipocrisia dell’indignarsi per la morte di Kirk e contemporaneamente non parlare del problema delle armi quando accadono sparatorie nelle scuole. Inoltre Attiah aveva pubblicato una frase pronunciata da Kirk contro le donne nere, accusate di «non avere la capacità cerebrale per essere prese sul serio» e di rubare «il lavoro ai bianchi». 🔗 Leggi su Lettera43.it
