Juventus Tudor dopo il 4-3 all’Inter | Vinto contro la squadra migliore della serie A

"> La Juventus si prepara al debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund, reduce dalla vittoria spettacolare per 4-3 sull’Inter. In conferenza stampa, Igor Tudor ha commentato così il successo sui nerazzurri: «Abbiamo giocato con la squadra più forte della Serie A per quanto riguarda la rosa. Per me l’Inter è davanti anche al Napoli. Noi abbiamo vinto non facendo il nostro massimo, e questa è una buona cosa. Ci sono mancati due o tre giocatori importanti che alzano il livello, un paio di nuovi non sono ancora a posto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

