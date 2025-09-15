Juventus si celebra Yildiz | Un Talento in Ascesa
La Juventus celebra con entusiasmo Kenan Yildiz, il giovane talento che incanta i tifosi. Recentemente, infatti, un suo gol spettacolare ha fatto impazzire lo Stadium. Con uno stop perfetto e un tiro rapido, ha dimostrato qualità eccezionali. Inoltre, la sua capacità di trasformare un’azione in rete in pochi istanti lascia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Yildiz alla Juventus: cosa succede con il rinnovo di contratto - Kenan Yildiz è sempre più protagonista con la maglia della Juventus. Lo riporta newsmondo.it
Juventus, rinnovo in vista per Kenan Yildiz: il talento turco al centro del progetto bianconero - Juventus, rinnovo a un passo per Kenan Yildiz: il talento turco è adesso al centro del progetto bianconero. calcionews24.com scrive