Cambiaso, il ritorno chiave per la fascia Andrea Cambiaso rientra, è pronto a riprendersi la fascia sinistra della Juventus per il match di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma martedì 16 settembre 2025 alle 21:00 all’Allianz Stadium. Dopo aver scontato una squalifica di due giornate rimediata contro il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: rientra Cambiaso

Juventus, Kostic rientra e convince Tudor: “Una bella sorpresa, mi piace”

Munoz Juventus, dalla Colombia sono sicuri: il calciatore rientra anche nella lista degli obiettivi di quelle due big di Premier League! I bianconeri devono accelerare le operazioni: ultimissime

Bremer rientra dopo oltre trecento giorni. Come è andato il suo test contro la Reggiana? La partita del difensore della Juventus

#Juventus - Allenamento di rifinitura alla Continassa: ancora personalizzato per #Conceicao (fuori anche Miretti). Rientra dal 1' #Cambiaso, #David favorito per una maglia da titolare in attacco. Ballottaggio #Openda-#Koopmeiners @calciomercatoit #Juv

Women | Giulia Bison rientra dalla Sampdoria e passa in prestito alla Freedom FC Giulia Bison concluderà la stagione 2024/25 con la Freedom FC Women: l'attaccante classe 2005 della Juventus Women passa in prestito alla squadra di Cuneo fino a giugno

Juventus, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata | News IT; Cambiaso: la caviglia è ancora dolorante, ma spera di esserci contro l’Inter; Cambiaso gioca contro l'Inter? Le ultime dopo l'infortunio, le sue condizioni e chi prenderebbe il suo posto nella Juventus.

Da David a Cambiaso: come può cambiare la Juventus contro il Borussia Dortmund - Borussia Dortmund segnerà, con ogni probabilità, il ritorno in campo di Andrea Cambiaso. Lo riporta ilbianconero.com

Perché Conceiçao e Cambiaso non giocano Juventus-Inter: infortunio, scelta tecnica o squalifica? - Inter non avrà tra i suoi protagonisti Conceiçao e Cambiaso: il motivo dell'esclusione dei due dall'undici titolare bianconero. Riporta goal.com