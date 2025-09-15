Juventus quale sarà il ruolo dei bianconeri in Champions League? Locatelli gasa i tifosi con questa risposta in conferenza stampa

Juventus, quale sarà il ruolo dei bianconeri in Champions League? Tutte le dichiarazioni di Locatelli. Alla vigilia dell’atteso esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund, Manuel Locatelli ha delineato la filosofia e le ambizioni della Juventus. In conferenza stampa, il centrocampista ha espresso una visione lucida e determinata, riconoscendo la forza degli avversari ma sottolineando le qualità intrinseche che rendono la Vecchia Signora una squadra temibile. Le sue parole mettono in luce un gruppo unito e consapevole delle proprie capacità, pronto a dare il massimo sul palcoscenico europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, quale sarà il ruolo dei bianconeri in Champions League? Locatelli gasa i tifosi con questa risposta in conferenza stampa

In questa notizia si parla di: juventus - ruolo

Nedved lascia l’Arabia Saudita: è ufficiale il ritorno in Europa dell’ex Juventus. L’annuncio sul suo nuovo ruolo

Goretti Juventus: c’è anche la sua candidatura per il ruolo di Direttore Tecnico. Comolli potrebbe scegliere lui per questi motivi

Ottolini Juventus: anche lui è tra i candidati nella short list per il Direttore Tecnico. L’idea di Comolli per l’inserimento in questo nuovo ruolo

? Marco #Ottolini è tra i candidati per il ruolo di direttore sportivo della #Juventus. In lista anche due profili stranieri. Decisione prevista entro la fine di ottobre. [@NicoSchira] - X Vai su X

Parola a Gleison #Bremer che a Small Talks ha parlato della fascia di capitano della #Juventus e del suo ruolo di vice. Il brasiliano ha sottolineato la soddisfazione del traguardo raggiunto ma ha evidenziato che "Con o senza fascia, bisogna lottare su ogn Vai su Facebook

Juve Premier League International Cup chi sarà l’allenatore dei bianconeri nel match contro il Leicester? Non sarà Padoin o Brambilla ecco il nome scelto; Zhegrova sarà l’acquisto decisivo per la Juve? Ceccarini non ha dubbi | Ottima operazione già prima della partenza di Nico Gonzalez i bianconeri avevano… Il retroscena; Koopmeiners questa è l’ultima chance | dal nuovo ruolo in bianconero all’esclusione con l’Olanda Sarà un titolare con Tudor? Dentro al momento del centrocampista.

Zhegrova e Openda, come cambia l'attacco della Juventus: dal modulo alle nuove gerarchie bianconere - Tutto in poche ore, la Juve si rinforza con Zhegrova e Openda: adesso Tudor ha a disposizione un super attacco. Riporta ilbianconero.com

Juventus, Romano: 'O'Riley aspetta la chiamata dei bianconeri' - La Juventus continua a muoversi sul mercato, con un occhio attento alle operazioni in uscita per poi affondare i colpi in entrata. Scrive it.blastingnews.com