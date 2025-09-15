Un inizio che accende i tifosi juventini Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Inter e Milan, ha commentato a Pressing su Mediaset l’avvio sprint della Juventus, reduce dal 4-3 thrilling contro l’Inter il 13 settembre 2025. “Partire così crea entusiasmo, ti permette di lavorare meglio e con più ottimismo”, ha dichiarato, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Pazzini elogia l’avvio della squadra