Juventus | Pazzini elogia l’avvio della squadra
Un inizio che accende i tifosi juventini Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Inter e Milan, ha commentato a Pressing su Mediaset l’avvio sprint della Juventus, reduce dal 4-3 thrilling contro l’Inter il 13 settembre 2025. “Partire così crea entusiasmo, ti permette di lavorare meglio e con più ottimismo”, ha dichiarato, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
