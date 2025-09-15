Juventus Next Gen i bianconeri si giocano l’accesso al terzo turno di Coppa Italia Serie C | tutto quello che c’è da sapere su orario e data del prossimo match

Juventus Next Gen, i bianconeri si giocano l’accesso al terzo turno di Coppa Italia Serie C: tutti i dettagli. La Juventus Next Gen continua il suo percorso in Coppa Italia Serie C. Con un importante successo sul Novara, la formazione bianconera si è guadagnata l’accesso al Secondo Turno della competizione, consolidando il suo cammino nel torneo. La vittoria ha confermato il buon lavoro svolto dal tecnico Massimo Brambilla e dai suoi ragazzi, che ora si preparano per un nuovo, decisivo appuntamento. Il prossimo ostacolo sulla loro strada sarà il Renate, in una sfida che si preannuncia avvincente e molto combattuta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

