Juventus Next Gen i bianconeri si giocano l’accesso al terzo turno di Coppa Italia Serie C | tutto quello che c’è da sapere su orario e data del prossimo match
Juventus Next Gen, i bianconeri si giocano l’accesso al terzo turno di Coppa Italia Serie C: tutti i dettagli. La Juventus Next Gen continua il suo percorso in Coppa Italia Serie C. Con un importante successo sul Novara, la formazione bianconera si è guadagnata l’accesso al Secondo Turno della competizione, consolidando il suo cammino nel torneo. La vittoria ha confermato il buon lavoro svolto dal tecnico Massimo Brambilla e dai suoi ragazzi, che ora si preparano per un nuovo, decisivo appuntamento. Il prossimo ostacolo sulla loro strada sarà il Renate, in una sfida che si preannuncia avvincente e molto combattuta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Serie C / 4a giornata / Juventus NG-Arezzo 2-3
E per ricordare sempre tutto, altro giro altro mega errore Questo è il rigore che ha fatto vincere #arezzo contro la next gen #Juventus al minuto 95 BRACCIO ATTACCATO CORPO... passo e chiudo - X Vai su X
Juventus Next Gen-Arezzo 2-3: bianconeri beffati al 96' - Arezzo di Domenica 14 settembre 2025: i bianconeri sprecano il doppio vantaggio, decisivo Ravasio
Inter, anche l'Under 23 piange, Juve Next Gen harakiri con l'Arezzo da 2-0 a 2-3 - Al Lecco basta un gol di Metlika per stendere l'Inter U23, tutti i risultati in serie C