Juventus- Borussia Tudor carica la squadra

Riflessioni sul derby: vittoria importante, ma margini di crescita Igor Tudor, alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund del 16 settembre 2025, ha analizzato la vittoria per 4-3 contro l’Inter, parlando a Sky Sport. “Non eravamo al nostro livello, ma vincere contro una squadra così forte è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus- Borussia, Tudor carica la squadra

In questa notizia si parla di: juventus - borussia

Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Juventus, il calendario della preparazione: in programma amichevoli con il Borussia Dortmund

Adeyemi Juventus, possibile ritorno di fiamma per l’attaccante del Borussia Dortmund! Prezzo e condizioni, gli aggiornamenti

#Cambiaso titolare in #Juventus-#BorussiaDortmund? #Tudor: “Ci è mancato, alza la qualità” - X Vai su X

Alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund, l'allenatore della #Juventus, Igor #Tudor, torna a parlare del successo contro l'#Inter "Ci sono due impressioni. Che abbiamo giocato con la squadra in assoluto più forte della Serie A Vai su Facebook

Juventus-Borussia Dortmund, Tudor: Si può fare ancora meglio. Conceiçao da valutare; UCL | Juventus-Borussia Dortmund, la conferenza stampa di Tudor e Locatelli; Tudor tra Champions e Conte: Inter più forte del Napoli. Juve-Dortmund, ecco i gol che preferisco.

Juventus-Borussia Dortmund, sorrisi e dubbi di Tudor: le scelte e perché la mattina di domani è decisiva - Locatelli parla e, intanto, Igor Tudor si guarda intorno, scruta la platea della sala conferenze dell’Allianz Stadium, sorrid ... Da msn.com

DIRETTA | Juventus-Borussia, la conferenza stampa di Tudor - Igor Tudor, allenatore della Juventus, interviene in conferenza stampa prima del match contro il Borussia Dortmund ... Riporta calciomercato.it