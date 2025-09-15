Juventus-Borussia Dortmund | le probabili formazioni del match di Champions League
É arrivata l’ora. Domani, per la prima volta in questa stagione, la Juventus ascolterà la musichetta della Champions League. Allo Stadium andrà infatti in scena la partita tra i bianconeri di Igor Tudor e il Borussia Dortmund di Nico Kova?. I due tecnici starebbero sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione e le rifiniture della vigilia dovrebbero dare indicazioni in vista del match di domani. Igor Tudor, per quanto riguarda i bianconeri, non dovrebbe fare cambiamenti in difesa. Confermato dunque il trio difensivo visto con l’Inter, composto da Gatti-Bremer-Kelly. Sulla fascia rientra finalmente Cambiaso reduce da due gare ai box in Serie A a causa della squalifica rimediata nella prima giornata. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
juventus - borussia
