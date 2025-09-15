Juventus Borussia Dortmund chi sostituisce Conceicao? Ecco il bianconero favorito per il ruolo di trequartista dietro a David | gli ultimissimi aggiornamenti

Juventus Borussia Dortmund, chi sostituisce Conceicao? Tutte le ultime novità di formazione sulla sfida. Le ultime indiscrezioni di formazione riportate da Sky Sport per il debutto della Juventus in Champions League contro il Borussia Dortmund vedono una scelta importante per il tecnico Igor Tudor: lo statunitense Weston McKennie è in vantaggio su Loïs Openda per una maglia da titolare. Il centrocampista americano è in corsa per affiancare Yildiz alle spalle del centravanti David. La sua duttilità e la sua energia potrebbero essere fattori determinanti in una sfida così delicata, soprattutto in assenza di Conceicao, che continua a svolgere lavoro personalizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com