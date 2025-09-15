Juve via alla Champions col Dortmund Tudor | Non vediamo l’ora
Torino, 15 settembre 2025 – Partire in Champions League dopo una vittoria per 4-3 con l’Inter è forse l’ideale per chi si chiama Juve. La squadra di Igor Tudor è prima in campionato con 9 punti, al pari del Napoli, ma soprattutto ha trovato un trend di rendimento e continuità più vicino ai suoi standard da dna ‘fino alla fine’. Proprio fino alla fine i bianconeri ci hanno creduto sabato sera e trovato tre punti con una perla di Adzic, l’intuizione di Igor Tudor per ribaltare l’Inter. Ma non c’è tempo per festeggiare visto che già martedì sarà di scena la Champions League con la prima giornata della fase a campionato contro il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
