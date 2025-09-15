Juve Inter Tudor torna sul derby d’Italia | Vinto non al nostro massimo ma mi piace anche così La riflessione dell’allenatore

Juve Inter, Tudor torna sul derby d’Italia: la riflessione dell’allenatore croato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Borussia Dortmund. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, Igor Tudor ha riflettuto sulla vittoria della sua squadra contro l’ Inter nel derby d’Italia di sabato scorso, analizzando la prestazione e le dinamiche della partita. Nonostante il 4-3 finale a favore della Juve, il tecnico bianconero ha espresso una valutazione critica, facendo notare che la squadra non ha raggiunto il suo massimo livello di gioco. « Due impressioni, abbiamo giocato con la rosa più forte della Serie A insieme al Napoli, poi l’abbiamo vinta non facendo il nostro massimo », ha dichiarato Tudor, sottolineando che il successo è arrivato nonostante la squadra non abbia espresso il proprio potenziale migliore in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

