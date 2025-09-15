Juve in vetta grazie alla… Mentalità di Tudor! Così il pragmatismo dell’allenatore ha portato i bianconeri alla vittoria contro l’Inter
Juve in vetta grazie alla mentalità di Tudor! I dettagli sulla vittoria dei bianconeri contro l’Inter e i retroscena dallo Stadium. La Juventus ha raggiunto la vetta della classifica e lo ha fatto con un successo cruciale nel Derby d’Italia contro l’ Inter. Una vittoria che ha portato alla luce l’essenza del lavoro di Igor Tudor, che fin dall’alba del campionato ha plasmato una squadra solida e disciplinata. La sua filosofia è chiara e pragmatica: «Un gol, prima o poi, lo facciamo». Questo approccio, che ricorda il Trap per la sua attenzione alla solidità, ha permesso alla Vecchia Signora di ottenere un risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
