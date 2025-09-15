Juve e l’importanza della panchina | Tudor esalta tutti i giocatori e questo dato conferma la visione del mister L’ha ribadito in conferenza stampa ecco cosa ha detto
Juve e l’importanza della panchina: Tudor esalta tutti i giocatori, le dichiarazioni del mister. In conferenza stampa, Igor Tudor ha affrontato un argomento chiave che sta rivoluzionando il calcio moderno: i cinque cambi. Il tecnico della Juventus ha spiegato come questa possibilità tattica, introdotta in modo permanente, abbia di fatto cancellato il concetto di “sostituto” e abbia conferito una nuova centralità a tutti i giocatori della rosa. La sua soddisfazione è palpabile e riflette una profonda convinzione sulla forza del collettivo e sull’importanza di ogni singolo elemento, anche quelli che partono dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - importanza
Gatti spiega l’importanza di Comolli e Modesto alla Juve: «Il confronto è quotidiano, seguono tutto. Sono persone di calcio, il tempo parlerà…»
Mercato Juve chiuso? Comolli delinea la strategia del club: dal rispetto del Fair Play Finanziario all’importanza di essere cauti. Cosa filtra dalle sue parole
Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter Il tecnico bianconero si è soffermato sull'importanza del match e ha indicato i nerazzurri la squadra con la rosa più forte, forse con l'intento di spostare la pressione su Chivu e i suoi - facebook.com Vai su Facebook
Juve-Inter: Chivu 'non carichiamola più di tanto'. 'Squadre capiscono l'importanza, siamo solo alla terza giornata' #ANSA - X Vai su X
Juve, Tudor: "Che belli i gol dalla panchina. Cambiaso? Non vede l'ora" - "Questa cosa mi piace tanto, perché è una dimostrazione della concentrazione del gruppo”. Si legge su tuttomercatoweb.com
Tudor alla vigilia di Juventus-Borussia Dortmund: «Contro l'Inter abbiamo vinto senza giocare al massimo. Yildiz? Niente paragoni con Del Piero» - La vittoria in rimonta contro l’Inter è ancora fresca ma Igor Tudor ha già cambiato registro. Lo riporta msn.com