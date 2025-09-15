Juve e l’importanza della panchina | Tudor esalta tutti i giocatori e questo dato conferma la visione del mister L’ha ribadito in conferenza stampa ecco cosa ha detto

Juve e l’importanza della panchina: Tudor esalta tutti i giocatori, le dichiarazioni del mister. In conferenza stampa, Igor Tudor ha affrontato un argomento chiave che sta rivoluzionando il calcio moderno: i cinque cambi. Il tecnico della Juventus ha spiegato come questa possibilità tattica, introdotta in modo permanente, abbia di fatto cancellato il concetto di “sostituto” e abbia conferito una nuova centralità a tutti i giocatori della rosa. La sua soddisfazione è palpabile e riflette una profonda convinzione sulla forza del collettivo e sull’importanza di ogni singolo elemento, anche quelli che partono dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

