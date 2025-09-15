Juve Champions League Tudor | Tutti vogliono giocare questa competizione ma si prepara come le altre I giocatori anche con mezza gamba vogliono esserci

Juve Champions League, Tudor analizza l’inizio della competizione dei bianconeri: tutte le sue dichiarazioni. Per la prima volta sulla panchina della Juventus, Igor Tudor si prepara a vivere l’emozione del debutto in Champions League. Un momento speciale non solo per lui, ma per l’intera squadra. L’allenatore croato ha raccontato in conferenza stampa le sue sensazioni e quelle dei giocatori, definendo la competizione europea come qualcosa di unico e speciale. La sua visione, tuttavia, non si limita all’aspetto emotivo, ma si concentra anche sulla preparazione meticolosa, come sempre. Tudor ha sottolineato come la Champions League sia un’esperienza desiderata da tutti i calciatori, capaci di superare qualsiasi stanchezza pur di essere in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Champions League, Tudor: «Tutti vogliono giocare questa competizione ma si prepara come le altre. I giocatori anche con mezza gamba vogliono esserci»

Tudor: "Juve, devi partire forte in Champions". E sul paragone tra Yildiz e Del Piero… - L’allenatore alza la guardia prima dell'esordio: "Il Borussia Dortmund è una squadra importante non sono in Germania, ma anche a livello europeo" ... Secondo corrieredellosport.it

