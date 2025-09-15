Juve Borussia Dortmund | la filosofia di Tudor in una risposta e le due incognite sulla formazione dei bianconeri – VIDEO di Marco Baridon

Juve Borussia Dortmund: la filosofia di Tudor in una risposta: il VIDEO analisi di Marco Baridon sulle probabili formazioni. È finalmente arrivato il giorno della vigilia per la Juventus, pronta a fare il suo esordio nella nuova stagione di Champions League contro il Borussia Dortmund. L’atmosfera è carica di tensione e aspettative, e a raccontare le ultime ore prima del match ci ha pensato il giornalista Marco Baridon in una nuova puntata della serie “Upload”. Il video reportage ha offerto un’analisi completa, svelando le sensazioni del gruppo, le parole dei protagonisti e le possibili scelte di formazione del tecnico bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

