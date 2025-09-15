Jujutsu Kaisen 3 | altri problemi di produzione?

Il trailer della terza stagione di Jujutsu Kaisen è finalmente uscito, generando grande entusiasmo tra i fan. L’anime tornerà a gennaio 2026 con quella che sarà probabilmente l’arco narrativo più intenso della serie. Tuttavia, c’è un problema che preoccupa: lo studio MAPPA sembra trovarsi di nuovo alle prese con gravi difficoltà produttive, proprio come accaduto nella seconda stagione. Un trailer emozionante, ma con segnali preoccupanti. Presentato in occasione del quinto anniversario dell’anime, il trailer offre uno sguardo potente su ciò che verrà: la serie adatterà gli archi “ Eliminazione di Itadori ” e “ Preparazione Perfetta “, che precedono il Culling Game, l’arco finale prima dello scontro epico con Sukuna. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Jujutsu Kaisen 3: altri problemi di produzione?

